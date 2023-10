Le cimetière de Ciplet sera le premier cimetière de la commune de Braives à être végétalisé, les autres vont suivre

Le travail du sol est maintenant terminé. Afin de permettre aux graines de germer correctement, le cimetière est fermé pour aider l’herbe à pousser. Sauf, naturellement, pour les enterrements. Le cimetière de Ciplet sera rouvert pour permettre aux familles de nettoyer les tombes juste à temps pour la Toussaint.

Le cimetière de Ciplet est le premier à être végétalisé. Ils vont tous y passer. "On a huit villages, un cimetière par village, poursuit Xavier Lisein. En plus des quatre anciens cimetières qui, eux, jouxtent les églises. Mais dans ceux-là, il n’y a plus de concession vendue, on les entretient très peu." Les huit cimetières braivois seront donc végétalisés, "on attend les subsides. L’idée est d’aller vers la végétalisation complète." Et la Commune va expliquer la démarche aux Braivois, les atouts d’une telle politique. "On promeut ainsi la biodiversité et en plus, c’est aussi plus facile pour le personnel communal."

Le service en charge des cimetières, c’est deux hommes. "Ils font un cimetière tous les trois jours. Lorsqu’ils ont terminé, ils peuvent recommencer…" Et dès qu’il pleut un peu, cela pousse bien vite. "Le sujet revient souvent sur les réseaux sociaux", commente l’échevin. Là, la Commune de Braives a choisi une option qui devrait mettre un frein aux critiques tout en facilitant le travail des ouvriers communaux.