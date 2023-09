Des bâtiments communaux mieux isolés

Des installations photovoltaïques pour l’AC Braives et l’ASBL Sports et détente

Dans la suite de ce conseil, le bourgmestre a évoqué les futures installations photovoltaïques sur les bâtiments associatifs de l’AC Braives et l’ASBL Sports et détente. Le coût total de l’apport communal atteint la somme de 10 000 €. Marc Foccroulle, chef de groupe BAse, s’interroge dès lors sur l’orientation donnée par le collège vers des ASBL privées et non des bâtiments communaux. Pol Guillaume, mayeur braivois, lui rétorque son envie de soutenir des ASBL locales tout en rappelant les bonnes relations déjà existantes. Afin de voter ce point, l’opposition demande alors l’opportunité de débloquer un budget annuel pour s’inscrire dans une politique récurrente mais dirigée également vers des infrastructures communales. Ce dernier est approuvé sans pour autant concilier un financement identique à celui octroyé pour l’attribution citée ci-dessus.

Un aménagement des trottoirs sur la commune

Le groupe de travail sur la mobilité, dont l’objectif était un inventaire des trottoirs, a proposé des priorités concernant des aménagements sécuritaires. Il a fallu pour cela noter les endroits praticables ou non et ceux n’existant pas. Même si la préférence se porte vers les alentours des écoles, un égouttage doit être réalisé dans certains quartiers et il serait alors inutile de devoir démolir ce qui a été construit, conclut la majorité. Celle-ci qui annonce la possibilité de concevoir 150 mètres de trottoirs par an.