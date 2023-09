Le Proxy Delhaize de Braives, l’un des magasins les moins énergivores de Belgique

Son magasin est l’un des moins gourmands en énergie du royaume. Maxime Beauduin est un patron fier ce vendredi matin lorsqu’il présente ses nouvelles installations, depuis le parking du Proxy Delhaize de Braives. Si son magasin est reconnu comme tel, c’est grâce à un projet né il y a trois ans et qu’il a enfin pu mettre en place en février dernier. Projet d’une valeur de 1 800 000 €. "Tout a commencé quand je me suis demandé comment réduire notre empreinte carbone, en diminuant notre consommation énergétique, à notre niveau." Il a alors contacté la société waremmienne Broptimize. Après analyses et études, celle-ci lui a proposé des solutions pour transformer ses installations afin de les rendre écoresponsables et économiques. "Nous avons d’abord procédé à un changement de nos frigos classiques pour installer des frigos à l’ammoniac. C’est un fluide 100% vert qui nous permet de produire plus d’énergie que ce qu’on en consomme. Nous avons également installé 1 200 panneaux solaires sur les toits du site grâce auxquels nous produisons 190 000 kWh d’énergie par an", explique le Braivois.