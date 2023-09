Une centaine d’artistes ont ouvert leurs maisons et leurs jardins à Braives et Burdinne

"Bienvenue ! Partout où les portes sont ouvertes, vous pouvez entrer". Karine Coun est aquarelliste. Ce week-end, elle a ouvert les portes de sa maison pour laisser entrer les amis, les connaissances ou même les curieux et les passionnés d’art et d’artisanat. Comme elle et ses quatre invités, une centaine d’autres artistes ont dévoilé un peu de leur intimité lors des balades braivoises et burdinnoises qui reviennent tous les deux ans depuis 1999. "L’idée de départ était que les personnes de Braives ouvrent leur maison ou leur espace de création au public, rappelle Michèle Vos, qui, avec quelques autres personnes, est à la base de cette biennale. Cet événement lançait notre comité culturel."