Des voitures électriques à tester à Braives: "Nous voulons sensibiliser la population à une mobilité durable"

La mobilité et le réchauffement climatique sont deux sujets "liés et importants" pour Pol Guillaume, bourgmestre de Braives. "On est dans une transition de la mobilité et il ne faut pas avoir peur du changement. C’est pour cela que nous voulons permettre à la population d’essayer ce type de voitures et de peut-être en convaincre certains."

Cette action se tient dans le cadre du mouvement européen "Convention des maires pour le climat et l’énergie" dont fait partie Braives, qui vise à une réduction de 55% d’émission de CO2 d’ici 2023. "Nous organisons cette journée afin de sensibiliser les citoyens à la mobilité durable, donc. À Braives, il faudrait que 1 000 ménages roulent en voiture électrique d’ici 2030 pour atteindre nos objectifs."

Un réseau pour relier tous les villages

Dans la même volonté de promouvoir la mobilité durable en faveur du climat, la Commune avait lancé en 2022 un projet test de covoiturage au Proxy Delhaize de Braives. "Nous avions à disposition des citoyens des voitures pour qu’ils puissent diminuer leur déplacement en pratiquant du covoiturage. Malheureusement, le projet n’a pas accroché. Bien que cela fonctionne en ville, ce n’était pas fait pour la campagne", explique Pol Guillaume. La Commune compte donc réaliser une enquête pour rendre l’idée plus adaptée à nos régions à l’avenir.

Dans les projets communaux, on retrouve celui d’un réseau cyclable mis en place avec l’aide de la Fondation rurale de Wallonie et du groupe de travail mobilité de la CLDR (Commission locale du développement rural). "Nous souhaitons relier tous les villages de la commune ainsi que le RAVeL grâce à un réseau sécurisé pour les usagers faibles comme les vélos. Nous prévoyons également, pour le printemps prochain, des aménagements d’arrêts de bus pour permettre aux cyclistes d’emprunter en sécurité les transports en commun. Ce que nous encourageons."

Infos via la page Facebook de la Commune de Braives ou par tél au 019/69 62 25.