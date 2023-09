Incendie d’une maison à Ville-en-Hesbaye (Braives)

Le bourgmestre de Braives, Pol Guillaume, a directement lancé une cellule d’urgence. "C’est une famille nombreuse dont un bébé, une personne âgée et des adolescents. Il fallait absolument les évacuer au plus vite pour les protéger des émanations toxiques. Ensuite, nous avons essayé de les reloger le plus rapidement possible", explique le bourgmestre.

La famille a été placée dans la salle de village de Ciplet (Braives) où une cuisine est à leur disposition. Suite à la situation de crise, la Commune collabore avec les services sociaux pour trouver des solutions sur le long terme. La Croix-Rouge a également fourni des lits de camp ainsi qu’un lit adapté pour personne âgée. L’ASBL La Maison du cœur de Hannut est aussi intervenue pour fournir des biens vestimentaires et alimentaires. "Les services sociaux ont dorénavant pris les choses en main afin de leur trouver un logement pour le futur. Pour le moment, la famille est au complet en sécurité", conclut Pol Guillaume.

Sur les réseaux sociaux, des mouvements de solidarité se mettent déjà en place pour fournir à la famille ce dont elle a besoin, notamment des objets de première nécessité pour le bébé, comme un biberon ou encore un berceau. La Commune a lancé un appel aux dons à la population et un compte en banque a été ouvert au nom de "Don Sinistre VEH".

Infos: sur le site de la Commune de Braives