La Braivoise Michèle Vos expose des anatomies aux formes surprenantes

Elle est la première invitée du lieu dans le cadre des expositions d’artistes locaux de la nouvelle saison culturelle du centre culturel Braives-Burdinne. Michèle Vos est aussi une actrice de la culture dans les deux entités. "Avec d’autres personnes, je suis un peu à l’origine du parcours d’artistes des Balades braivoises et burdinnoises qui ont débuté en 1999. Mais je n’exposais jamais. J’ai commencé à faire quelques dessins et quelques peintures. Je suis heureuse d’avoir ma propre exposition ici", confie Michèle Vos. Elle figure d’ailleurs sur le parcours des Balades braivoises et burdinnoises de ces 9 et 10 septembre.

"Danse du corps"

Son exposition mérite le détour et on peut dire que son style est totalement atypique ne laissant cependant personne indifférent. Utilisant des techniques différentes allant de la peinture acrylique au dessin et la sculpture, Michèle Vos exploite le sujet du corps humain dépourvu de vêtements. "On qualifie mes créations de danses des corps aux anatomies improbables qui s’entremêlent dans des mouvements qui peuvent ressembler à des modelages de caoutchouc", exprime l’artiste.

La Braivoise est dotée d’un cursus artistique mais sa carrière est orientée dans la communication digitale ce qui peut expliquer sa démarche artistique. "En travail numérique, on peut toujours revenir en arrière ; tout est transformable. Mais quand on peint, on ne peut effacer. Le coup de peinture ou de dessin est spontané. C’est donc pour moi comme un défi. Et je voulais revenir à la matière", confie-t-elle encore. C’est pourquoi ses œuvres laissent place à l’imaginaire et à l’invention de sa propre histoire chez le visiteur.

Exposition des œuvres de Michèle Vos jusqu’au 24 septembre à la Guinguette de la Gare à Braives. Atelier "à la manière de…" le 20 septembre de 14h à 16h30. Infos: 019/54 92 52 ou info@culture-braives-burdinne.be