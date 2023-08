Une arrivée des caisses à savon sous le soleil

Avec le retour d’un beau soleil vers 16 h, le public a encore mieux apprécié les dernières descentes des petits bolides bricolés avec beaucoup d’imagination. "Certains ont transformé des tracteurs tondeuses par exemple. Il y a aussi des machines réduites à leur plus simple expression, comme cet engin avec un simple châssis et un pneu servant de siège. Les pilotes sont des villageois et d’autres viennent des villages voisins. Je suis cuisinière au centre d’accueil pour enfants au Clair matin à Latinne ; nous avons invité des enfants. Ils apprécient vraiment cette activité", explique l’organisatrice. Les concurrents prenaient le départ dans la rue du Moulin, voirie très pentue. Ils arrivaient sur la place de la Cour de Justice sous un portique artisanal en bois offrant parfois un beau dérapage. Un tracteur les remorquait ensuite pour rejoindre la ligne de départ. Tout cela s’est déroulé dans une ambiance bon enfant. Parmi le public, Marie-Henriette, aînée du village, a visiblement apprécié. "Je suis là depuis le début de la course. Je me suis bien amusée. Je repars maintenant avec de quoi manger", dit la dame profitant de la petite restauration.

Le dimanche laissait place à la grande brocante annuelle. "Ce sera la 27e édition. Et comme toujours, les bénéfices sont destinés à la Saint-Nicolas des enfants et les cougnous pour les aînés."