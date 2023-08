Avec Intradel, la Commune de Braives va proposer des ateliers de réparation et de compostage à ses habitants

Les ateliers de réparation permettraient notamment de "désintoxiquer" les consommateurs, selon lui. "Cela se développe dans la lutte contre la fast fashion, les vêtements jetables. Beaucoup achètent sans réfléchir alors qu’ils pourraient simplement transformer leurs vêtements, recoudre eux-mêmes les trous et remettre des boutons…" Une collaboration avec Oxfam ou Terre pourrait d’ailleurs voir le jour dans ce cadre.

Quant au compostage, plusieurs formations pourraient être organisées dans le courant de l’année: elles aborderaient les techniques de base du compostage à domicile pour réduire sa production de déchets organiques.

Une rentrée pleine de nouveautés

Le conseil de cette semaine coïncidait avec la rentrée des classes, sur le territoire de la commune comme ailleurs. Et des nouveautés étaient à noter: l’école de Fallais accueille désormais un nouveau directeur, engagé dans l’urgence durant l’été. Une procédure à laquelle l’opposition aurait souhaité participer. "Je regrette de ne pas avoir été prévenu, on aurait au moins dû être au courant", estime ainsi Christian Landrin, du groupe BAse. Une remarque que la majorité explique par un manque de temps évident. "Il a vraiment fallu faire très vite, affirme Cécile Bataille, échevine de la Petite enfance et de la Jeunesse. Nous avons appris le départ de notre directrice en juillet, il a donc fallu œuvrer rapidement pour être OK à la rentrée."

À noter également qu’à l’école communale de Braives, la directrice étant toujours en congés maladie, un remplacement a également dû être acté.