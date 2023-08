Climat: maintenant, c’est au tour des habitants de Braives de passer à l’action

Et au niveau local, qu’est-ce qu’on fait ? Cette question, la Commune de Braives essaie d’y répondre depuis plusieurs années. Programme Palme (Programme d’actions locales pour la maîtrise de l’énergie) en 2002, PAED (Plan d’action en faveur de l’énergie durable) en 2012, PAEDC (Plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat) en 2020… À son niveau, la Commune a tenté de diminuer de 20% ses gaz à effet de serre entre 2006 à 2020. Y est-elle arrivée ? Oui et non car si des efforts ont été faits au niveau des bâtiments publics (isolation, photovoltaïque…), il reste fort à faire chez les particuliers. "On a diminué de 20% pour tout ce qui concerne le patrimoine, mais pas pour l’ensemble du territoire, explique le bourgmestre, Pol Guillaume. Un ménage moyen consomme l’équivalent de 3 500 kWh/an. En 2006, tous vecteurs confondus, la consommation à Braives était de 139 000 000 kWh et, en 2018, de 143 000 000 kWh, mais, en même temps, les émissions de CO2 sont passées de 36 638 tonnes annuellement à 34 649 tonnes et le renouvelable est passée de 3 à 11 millions de KWh."

18 162 tonnes de rejets de CO2 à éviter chaque année

Bref, même avec la meilleure volonté du monde, la Commune ne peut à elle seule atteindre la réduction des gaz à effet de serre. Cela doit passer aussi et surtout par les habitants puisque le logement représente 43% des émissions et le transport la même part. Quand on sait que les objectifs sont maintenant de diminuer de 55% les gaz à effet de serre d’ici 2030, on se dit qu’il reste du pain sur la planche.

"Entre 2006 et 2017, on a déjà diminué nos émissions de CO2 de 1989 tonnes par an, calcule Pol Guillaume. Si on veut tenir les objectifs, il reste encore à diminuer de 18 162 tonnes par an."

Tous ces chiffres, le bourgmestre de Braives ne les a pas sucés de son pouce. La Commune peut en effet compter sur une conseillère en énergie, un tuteur en énergie, une coordinatrice Pollec ainsi que sur le bureau d’étude Watt Else pour chiffrer toutes ces données.

Six secteurs où agir

Maintenant, c’est aux Braivois à passer à l’action. Un comité de pilotage, composé de Braivois qui possèdent une certaine expertise dans le domaine énergétique, a déterminé un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (Padec). Il reprend les actions à mener dans 6 secteurs pour parvenir au fameux objectif de diminuer d’ici 2030 de 55% les émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 2006): le résidentiel, le territorial, le tertiaire/industriel, l’administration communale, la mobilité et le non-énergétique.

Pour chacun de ces secteurs, toutes une série d’actions sont proposées. Par exemple, pour le résidentiel: un chantier participatif pour apprendre à isoler soi-même est prévu. "Ce sera au presbytère de Braives lors de la rénovation de la toiture", précise le bourgmestre. Toujours dans le secteur résidentiel, des achats groupés pour des matériaux d’isolation, des panneaux photovoltaïques ou encore des ampoules LED sont aussi prévus.

Petites ou grandes, toutes ces actions sont chiffrées en termes de gain en émission de CO2. Ainsi, si 688 logements (sur les 2 500 qu’on compte à Braives) atteignent un niveau énergétique A, que 550 chaudières domestiques sont remplacées et qu’on baisse de 1 °C la température de 1375 logements, ce sont 2 549 tonnes de CO2 qui ne seront pas rejetées dans l’atmosphère chaque année. Bien entendu, cela dépendra de l’implication des habitants à prendre en main le destin de notre planète.