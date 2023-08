Première réussie pour Robin Preud’Homme à Burdinne: "A Braives, j'étais étiqueté comme le frère du coach"

Écarté la semaine dernière après une mésentente avec Michaël Descamps, l’attaquant était présent dans le onze, face à Amay, pour la première fois de la saison. "Globalement, ce ne fut pas un grand match mais je pense avoir livré une bonne prestation. Je me suis procuré deux occasions. J’en mets une au fond et je touche la latte sur la deuxième, explique l’intéressé. Physiquement, je ne suis pas encore à mon meilleur niveau mais je me sens bien. J’essaye de tirer l’équipe vers le haut."