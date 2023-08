Un slow reading sous un soleil miraculeux au presbytère de Braives

"On a eu de la chance avec la météo. Le matin encore, on avait prévu une solution de repli dans l’église du village pour pouvoir accueillir les lecteurs dans de bonnes conditions", s’exprimait heureuse Marie-France Gisbrand, ambassadrice slow reading pour la région de Huy et organisatrice de cette lecture douce.

Le slow reading est un concept né à Liège, il y a quelques années, et qui est organisé depuis environ trois ans, à raison d’une fois tous les deux mois en moyenne, dans la région, par deux ambassadrices. "Le but, c’est de se retrouver, prendre son livre du moment, se poser dans un endroit sympa et en apprendre un peu plus dessus, puis de s’apaiser avec la lecture dans le calme du lieu." Avec une moyenne de 10 à 15 lecteurs par séance, certains groupes se sont créés. "On voit bien sûr des habitués, on tisse des liens, mais on a très souvent aussi une ou deux nouvelles têtes par séance, cela dépend aussi d’où on va, etc."

Après une heure passée à tourner les pages, c’est une petite collation, tout en discussion qui clôture la séance. "Le but est aussi de partager son ressenti avec son livre, de discuter et d’échanger avec les autres lecteurs. C’est ainsi que des liens se créent, mais aussi que l’on peut trouver des petites pépites de lecture."

Du côté des lecteurs, Tony était venu s’essayer pour la première fois au concept. "En étant assis ensemble, l’effet de groupe procure vraiment quelque chose, j’ai ressenti comme un magnétisme, malgré le fait que chacun soit dans ses pages. C’est un lieu de communion qui motive à lire."

Lui qui a l’habitude de lire en couple, estime que d’être avec de parfaits inconnus apporte encore plus. "Ça favorise davantage le partage. Ça me fait penser aux années 80, au Caire. À l’époque, il y avait des cafés à côté des libraires afin de pouvoir parler de livres et se poser."

Séance gratuite

Si d’habitude, Marie-France demande une participation de 5 € à chaque lecteur, il arrive parfois que la collectivité locale paie les frais liés à l’activité, comme ce fut le cas samedi. "C’est le Plan de cohésion sociale qui prend en charge les 5 € de frais de participation, ce qui englobe une assurance, les frais d’animation, bien que Marie-France soit ici bénévolement. Pour la collation, chacun amène s’il le souhaite son petit quelque chose. Il y a par exemple de la limonade apportée par Marie-France, mais aussi des brownies faits par ma fille", complète Catherine Lheureux, du PCS.