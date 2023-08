Plein de projets pour le pop-up bar de la ferme du Cortil, à Braives

S’il fait beau, et seulement si, il ouvrira chaque dimanche durant l’été jusqu’à septembre. Le pop-up bar de la ferme du Cortil, dans le hameau de Hosdent, à Latinne (Braives), a dressé tente stretch et mobilier en palettes pour accueillir les promeneurs, et les autres. Une halte bien méritée où il sera possible de boire et de manger. "On a commencé en juillet mais il est vrai qu’avec la météo pluvieuse qu’on a eue, on n’a pas pu ouvrir beaucoup ces derniers temps", explique l’organisateur du pop-up bar et propriétaire de la ferme du Cortil, Philippe Bataille.