Des stages de vacances presque sans déchets

Concrètement, les opérateurs s’engagent à réduire les déchets produits avant, pendant et après leurs stages et encouragent leurs participants à adhérer à quelques gestes simples: gourde plutôt que bouteille en plastique, collations saines et non-emballées individuellement, boîte à tartine plutôt que l’aluminium et la cellophane, pique-nique adapté afin d’éviter le gaspillage alimentaire, mobilité adaptée pour conduire les enfants au stage… Pour les opérateurs, il s’agit aussi de prendre des mesures en privilégiant le matériel de seconde main pour équiper le stage, de fournir des goûters sains moins générateurs de déchets, d’opter pour du matériel durable, de privilégier les choix locaux non-emballés pour les cadeaux…

Les autres opérateurs communaux intéressés par la démarche peuvent prendre contact avec Nathalie Bouvy, accompagnatrice chez Intradel ( nb@intradel.be).