À Braives, elle consacre un peu de son lait de brebis pour fabriquer des savons

On connaissait ses yaourts et ses fromages frais, qu’elle fabrique depuis 2018. Son petit fromage affiné, aussi, qu’elle propose ponctuellement. Mais là, Stéphanie Parent, de la Bergerie des Nuages, a décidé de se diversifier et d’utiliser une partie du lait de ses brebis pour en faire des savons. "C’est une idée que j’avais depuis que j’ai lancé la bergerie parce que je connais les bienfaits du lait de brebis, qui est un lait bien gras et nourrissant, et que je pensais à me diversifier à un moment, résume la jeune entrepreneuse. Mais je voulais trouver quelqu’un qui travaille comme moi, de façon artisanale." Et Stéphanie Parent a trouvé Fanny Legrain, de la savonnerie "Brin de causette" à Burdinne. C’est que les produits de la seconde sont vendus au Cornuchamp, à Braives, où travaille la première et où elle vend également ses fromages.