Le Village du saule tire un bilan 2022 exceptionnel : "On est dans un tourisme différent et non de masse"

En dehors des animations et des logements, un parcours en accès libre permet de se promener et de profiter du site. Là aussi, les chiffres sont au beau fixe, avec une affluence estimée à plus de 21 000 visites rien que sur l’année 2022, ce qui fait du village un lieu touristique majeur de la région.

Ce succès a bien entendu un impact sur les finances de l’ASBL, qui affiche un chiffre d’affaires de plus de 542 000 € pour l’année dernière (15% de subsides), de quoi lui permettre tout doucement de rêver à l’autonomie complète.

40 bénévoles dans le projet

"C’est un site qui vit et qui se développe, a commenté Françoise Hogge, directrice, l’objectif de l’association étant de créer un emploi de qualité et varié." Au total, c’est neuf équivalents temps plein qui sont désormais actifs sur le site, en plus des stagiaires et de la quarantaine de volontaires qui s’investit dans diverses missions, comme l’entretien, les repas ou les animations.

Avec cette particularité que les lieux sont accessibles au public gratuitement. Des livrets attendent en effet le visiteur à l’entrée afin de le guider. Libre après à chacun de s’essayer aux activités de groupe payantes. Le centre d’hébergement constitue la principale source de revenus du village, il accueille régulièrement des écoles.