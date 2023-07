Cap sur Fumal pour le Music All, avant Braives et Avennes

Un événement qui favorise les relations entre les habitants: c’est ce que la Commune de Braives espère promouvoir au travers de ses Music All. Une organisation reprise cette année par Cyril Menten, en charge de l’événementiel depuis quelques mois. "L’idée, c’est de créer une ambiance conviviale, souligne-t-il. Il faut que les Braivois se rencontrent, et que la Commune puisse profiter de l’occasion pour montrer tout ce qu’elle organise." Première étape: le joli village de Fumal, en parallèle de l’accueil des nouveaux habitants. "Une mini cérémonie est organisée, et on leur offre des tickets boissons pour qu’ils découvrent l’événement et tout ce qui se fait près de chez eux", précise Cyril. Le centre culturel, par exemple, a fait le déplacement pour questionner les villageois. Un homme, excentrique, chicon à la main, cherchait en effet à savoir: qu’attendent les Braivois comme spectacle ? "On veut savoir ce que le centre peut faire pour eux et pour les faire venir", résume-t-il.