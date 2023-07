"Braives Blanc", un nouveau mouvement pour faire la politique autrement à Braives

"Avec mon mari, nous sommes militants depuis quatre ans. Nous sommes d’anciens gilets jaunes. La démocratie n’est plus très respectée, explique celle qui assiste aux conseils communaux braivois. On se rend compte qu’il y a trois coqs et qu’il n’y a que ces trois coqs qui parlent. Et on ne voit pas de décision démocratique. Beaucoup de personnes se sentent délaissées par les politiciens qui n’entendent pas ce que les citoyens demandent." À être spectateurs des débats au conseil communal braivois, Belinda Croibien et Patrick Baus ont réfléchi ; "On s’est dit qu’on devait faire quelque chose." Ils ont dès lors créé ce mouvement qui proposera aux électeurs une liste aux prochaines élections communales. "Braives Blanc" se présente "comme une alternative responsable et progressiste, prête à donner une nouvelle impulsion à la politique locale". Actuellement, ils sont quatre dans ce groupe mais ils cherchent à attirer les citoyens. Mais tout en balisant le terrain: "on aura une charte bien spécifique qui protégera les gens qui s’y trouveront, chez nous on ne veut pas de chef." Sauf qu’immanquablement, il faudra bien une tête de liste si le groupe se présente bien aux électeurs… et des candidats numérotés.

Les actuels membres affirment que leur projet tient la route, que les idées viendront des citoyens auxquels ils font appel. "On veut des personnes justes et sincères, pas des gens qui veulent du pouvoir ou avoir une notoriété. On ne veut pas le même modèle politique qu’aujourd’hui, on veut du renouveau." Si les citoyens prépareront ensemble le programme, les lignes de forces que les initiateurs ont baptisées "les huit grands principes" sont déjà couchées sur papier. Participation citoyenne, transparence, assemblées populaires comme organe de contre-pouvoir, justice sociale et environnementale, rupture écologique, solidarité intercommunale, économie fondée sur les communs, lutte contre les dominations: voilà leurs idées. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’à trouver les Braivois qui viendront les aider à réaliser leur projet.