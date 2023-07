Trois jours de "slow tourisme" partout dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne

Le concept ? "Faire ressortir toute la richesse et le potentiel touristique du parc naturel, par le biais essentiellement de la mobilité douce et axé sur le terroir et le patrimoine", explique Marie De Wulf, chargée de projets pour le GAL et Terres de Meuse.

À pied, à vélo, à trottinette, à dos d’âne ou en calèche… les visiteurs pourront prendre part à nombre de balades, de dégustations ; visiter des fermes didactiques, des châteaux, des moulins ou encore prendre part à des dégustations ou à des ateliers et à d’autres activités insolites. Le tout proposé par une vingtaine d’acteurs locaux. "Chaque jour aura son lot d’activités réunies dans une partie donnée du parc naturel. Mais il sera aussi possible de visiter les autres sites de celui-ci sans aucun souci, rien n’est figé."

Un guide touristique sur le parc naturel

Les visiteurs pourront venir s’informer sur les différentes activités aux trois points d’accueil mis en place durant ces trois jours. "Il y aura un stand d’accueil différent chaque jour, ajoute la chargée de projets. Samedi, il sera à la gare de Braives ; dimanche, au moulin de Ferrières et lundi, au Village du saule. Si elles ne savent pas par où commencer, les personnes peuvent venir me trouver et je leur concocterai un programme personnalisé avec plaisir."

L’envie des différents porteurs de ces trois journées, c’est aussi de proposer, in fine, un support "pérenne" pour permettre aux visiteurs de se retrouver dans le parc naturel, en dehors de tout événement. Une sorte de guide touristique, en somme. "On veut créer quelque chose qui permettra aux touristes du parc naturel d’être dirigés."

Retrouvez le programme en détail sur le www.terres-de-meuse.be (onglet "à faire" puis "agenda). Plus d’infos au 0455/11 54 56 ou à marie.dewulf@terres-de-meuse.be