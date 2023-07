La 1re Fête du Parc Naturel a séduit à Braives, aussi l’occasion de sensibiliser à l’environnement

Mélanie Cuvelier, directrice du Parc Naturel, était heureuse. "Les trois grandes fêtes du Parc Naturel (Pain-Bière-Fromage, la Fête des Pommes et précédemment la Fête des Plantes) étaient à thème. Avec cette première Fête du Parc Naturel, nous avons la volonté de créer un événement où on parle de tous nos projets avec un large éventail de thématiques et les partenariats qui font partie de l’ADN du Parc Naturel. C’est pourquoi nous l’avons appelée Fête du Parc Naturel et Cie. Et la fête tournera dans les entités du territoire Burdinale-Mehaigne." explique-t-elle.

Le grand espace extérieur a accueilli une quinzaine d’artisans et de producteurs locaux ainsi qu’une quinzaine d’associations qui ont animé l’après-midi avec de nombreuses activités et ateliers. La fête se déroulait aussi dans les alentours avec des balades contées, historiques et natures comme dans le marais de Hosdent et les plaines agricoles. "Notre fête est aussi un événement de sensibilisation à l’environnement. Nous évoquons aussi notre projet de recensement du moineau friquet et de la chouette chevêche."

À la fois président du Parc Naturel et guide nature, Frédéric Bertrand tenait le stand des CNB (Cercles des naturalistes de Belgique) avec Eddy Pirnay et d’autres bénévoles. "Nous avons un intérêt du public en famille et aussi de naturalistes qui sont venus aujourd’hui", précise ce dernier. Dans la cour du château, les enfants ont énormément apprécié l’activité "grimpe d’arbres" animée par l’ASBL Belgocimes.