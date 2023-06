À Braives, deux sœurs auraient subi des attouchements de leur beau-père : il risque 5 ans de prison

Le prévenu, un Carniérois de 59 ans, nie quant à lui farouchement. Il a vécu 11 ans avec son ex-compagne et ses deux filles et explique qu’il s’est comporté avec elle comme un papa, le leur étant absent de leur vie.

"Il divisait pour mieux régner, de sorte que personne ne savait ce qui se passait pour personne, résume Me Jacques, qui défend les deux sœurs. Elles donnent des détails qu’on ne peut inventer, les faits se recoupent. La plus jeune s’était déjà confiée à sa maman, qui avait sondé la fratrie. Mais comme elle n’avait pas été suivie par sa grande sœur et que leur maman était aussi sous emprise de monsieur", celle-ci n’avait alors pas pris la mesure des confidences. Mais suite aux révélations de l’aînée, les pièces du puzzle se sont mises en place et tout le monde a pu décoder des comportements ou des scènes a posteriori. "Non, ce n’est pas un coup monté puisque les filles n’en ont jamais parlé entre elles et ont découvert l’une pour l’autre quand elles ont été entendues par la police. Elles se sont tues tout ce temps pour ne pas faire exploser la famille, elles attendaient que leur mère quitte leur beau-père", insiste encore Me Jacques, qui réclame 10 000 € à titre de dommage moral pour chacune des sœurs.

5 ans de prison requis

Pour la substitut du procureur du roi, "il y a des éléments concordants pour estimer les faits établis. Ils s’aggravent et se multiplient au fil du temps au point qu’à la rentrée 2017, l’aînée arrête l’école, se scarifie et fera même une tentative de suicide. Elle n’en parle à son papa qu’en 2018: elle veut vider son sac mais comme elle veut aussi protéger sa maman, elle ne veut pas qu’il en parle, ce qu’il fera heureusement." Elle dépeint un prévenu manipulateur, à double visage et qui instaurait un climat menaçant dans la famille. Ne constatant aucune remise en question et évoquant "un profil particulier et inquiétant", elle a requis une peine de 5 ans de prison.

Me Meter, qui défend le Hennuyer, réclame quant à elle son acquittement au bénéfice du doute ou une réduction du quantum de la peine et un sursis probatoire si le tribunal ne la suivait pas dans son argumentation. Elle s’étonne entre autres que personne n’ait jamais rien remarqué dans cette maison où on a vécu à 6 pendant 11 ans. "L’analyse du GSM et de l’ordinateur de monsieur et la perquisition chez lui ont été négatives."

Le prévenu, à qui la juge demandait s’il serait d’accord de respecter des conditions le cas échéant, a répondu: "Si vous avez quelque chose à me reprocher, mettez-moi en prison ; si non, laissez-moi tranquille."

Jugement le 15 septembre.