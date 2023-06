Du pellet local à base de broyat de déchets verts à Braives et Burdinne

Concrètement, le subside devrait permettre à l’association d’acquérir un broyeur et une presse à pellet "mais tout reste à faire, précise d’emblée Marie-Laurence Jacquerye, une citoyenne engagée. L’idée nous est venue à quelques-uns, on doit rassembler davantage de citoyens, constituer un groupe “de travail”, trouver des personnes-ressources pour nous aiguiller, monter un petit plan financier, demander à la Commune si elle peut mettre un local à notre disposition…"

Un des objectifs de l’association de fait est aussi de "montrer que des citoyens peuvent se rassembler, faire des choses ensemble et en bénéficier ensemble, comme on le fait déjà avec le four communautaire d’Oteppe. On a également la volonté, avec le pellet, de toucher des publics fragilisés" en collaborant avec les CPAS locaux afin d’impliquer et soutenir les habitants les plus précarisés.

Bientôt des ateliers de conserverie, aussi

L’association Braives-Burdinne a été créée il y a 5-6 ans par des citoyens des deux communes dans le but de se retrouver, de réfléchir à notre société et de porter ensemble des projets concrets et solidaires. Une centaine de personnes font partie de l’aventure, une grosse dizaine d’entre elles en sont les moteurs.

Outre le four à pain, l’association avait aussi lancé un SEL (Système d’échanges local) en stand-by actuellement, veut promotionner le Val’Heureux (la monnaie citoyenne de la région de Liège) et lancera bientôt des ateliers de conserverie.

Vous voulez en savoir plus ou vous investir dans ce projet ? Contactez Marie-Laurence Jacquerye via mljacquerye@yahoo.com ou l’association via la page Facebook "Braives-Burdinne en transition".