Après le départ de Yannick Pauletti, le président braivois évoque le futur coach : "Marc Segatto est intéressé mais il y a d’autres pistes"

Le président braivois est forcément déçu de perdre son T1. "Je l’avais en ligne tous les jours, dit-il. Yannick se donnait sans compter pour le club. Je comprends sa décision et je respecte entièrement. Il avait toujours été clair avec le club. Il pouvait quitter Braives si on lui offrait un contrat pro. Je pensais que les chances étaient infimes et pourtant... Yannick a dû prendre une décision et je sais que ce ne fut pas évident. Il restera mon ami quoi qu’il arrive car c’est un mec en or." Reste à trouver son successeur. "Le nom de Marc Segatto est évidemment sur la table, d’autant qu’il vient de la région, mais rien n’est fait. Il y a d’autres CV qui sont intéressants. On désignera un nouveau T1 dans quelques jours."