La forteresse de Fallais sort de son isolement et s’ouvre au public

Le château appartient à la famille de Marneffe depuis 1976. Marie-Catherine, Daphné, Olivier et Guillaume de Marneffe ont décidé de faire revivre ce patrimoine remarquable. C’est la raison pour laquelle ils ont fondé l’ASBL Château de Fallais dont c’était le lancement officiel ce dimanche lors d’une après-midi festive.

Patrimoine et nature

Le château est cher au cœur de la famille de Marneffe qui veut le conserver encore longtemps pour les générations futures. Mais la jeune génération veut en faire profiter le public au présent comme l’explique Daphné de Marneffe: "Nous avons créé notre ASBL pour mettre en valeur ce patrimoine architectural et riche d’histoire ainsi que tout son site naturel. Il y a bien sûr des améliorations à apporter, mais dans son état actuel, il a plein d’atouts". La jeune ASBL poursuit aussi un but social: "Nous voulons nous réancrer dans le village en tissant des liens avec les comités, la Commune et le Parc Naturel. Nous développons depuis le printemps des activités et nous voulons toucher un large public qu’il soit passionné d’histoire, mais aussi de la nature au travers de visites guidées. Le château est aussi très inspirant pour les enfants", souligne Daphné de Marneffe.

Dans un souci pédagogique et ludique, l’ASBL Château de Fallais a recruté une animatrice très précieuse en la personne d’Anne-Cécile Grégoire. "Anne-Cécile est institutrice de formation et habite le village. Le château lui est très cher aussi. Elle est très créative et a réalisé de nombreux accessoires pour les animations scolaires et les ateliers créatifs. Dans le parcours sensoriel, elle joue aussi le rôle de l’enchanteresse qui guide les enfants dans le jeu. Elle a vraiment le bon profil."

Au fil des projets, le site du château de Fallais va continuer à défier les siècles avec des activités plus pacifiques qu’à son origine.