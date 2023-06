À Braives, cela fait 72 ans qu’on organise une messe en plein air à la chapelle de Brivioulle

Ce dimanche, c’est l’abbé André Nizigiyimana qui a célébré cette messe un peu particulière devant les fidèles. Pour l’occasion, la rue Nouvelle a été fermée le temps de la liturgie. Les bénévoles ont en tout cas tout mis en œuvre pour accueillir un maximum de personnes. "Je prends parfois des chaises chez moi pour les personnes plus âgées qui ne savent plus s’asseoir sur un banc", décrit Bernadette .

Plusieurs échéances

Cette rencontre n’est toutefois pas la seule à être organisée en extérieur sur le territoire braivois. En effet, les messes en plein air s’organisent plusieurs fois par an, à échéance régulière. Par exemple, dans 15 jours, la Procession de Saint-Pierre se déroulera à l’église du même nom. "Comme pour les processions de l’époque, on démarre de l’église et on se dirige vers la chapelle, explique Bernadette. La fanfare Le Progrès de Braives nous accompagne en musique tout le long. Puis nous revenons à l’église et nous mangeons tous ensemble un barbecue." Cette célébration s’inscrit d’ailleurs dans la Fête du quartier Saint-Pierre de Braives.

Enfin, le 15 août connaît également sa propre messe en plein air, à Hosdent cette fois. Cette tradition bien ancrée connaît de fidèles participants qui, néanmoins, sont de plus en plus vieillissants. "C’est très difficile de trouver de nouveaux bénévoles, regrette Bernadette Limbort. Cela pourra durer tant qu’il y aura des personnes pour le faire…"