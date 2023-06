Gagner le pari du zéro déchet à Braives, Burdinne, Héron et Wanze

Les communes du Pays Burdinale-Mehaigne sont inscrites dans la démarche Communes zéro déchet, soutenue par la Wallonie. Dans cette dynamique, les Agences de développement Local (ADL) des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze, en partenariat avec le projet Up’citoyen, ont sollicité leurs commerçants et restaurateurs afin de promouvoir cette démarche zéro déchet sur le territoire. Désormais, c’est un jeu-concours qui est proposé pour clôturer l’action. "L’objectif est d’inciter le tout public à se rendre dans les commerces de proximité pour faire leurs courses avec leurs propres contenants, explique Martin Dachet, chargé de projet Up’citoyen. Les commerces participants auront des formulaires de participation à remplir soit en ligne grâce à un QR code, ou soit directement via un formulaire papier. Nous diffuserons la liste des commerces sur notre page Facebook dès ce lundi 5 juin. L’action durera ensuite 15 jours, jusqu’au 18 juin inclus. Le gagnant du concours sera tiré au sort le 19 juin." Si vous n’êtes pas encore passé dans la dynamique du zéro déchet, c’est donc le moment ou jamais de vous lancer avec la clé, la possibilité de gagner deux menus trois services au restaurant “Au Chardon” de Fallais.