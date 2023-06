De nouveaux panneaux vont être placés pour davantage de sécurité dans les rues de Braives

De nouvelles mesures vont donc être prises, afin d’éviter un maximum ce genre de situation. "On va mettre à l’essai quelques grands panneaux avec une main dessus, ainsi que deux potelets avec plaquettes au sol", résume le maïeur. La rue de la tombe, entre la rue du Bois et Avennes, ainsi que la liaison Latinne/Tourinne-la-Chaussée et l’entrée de Ciplet serviront d’exemples pour ce faire. "J’estime qu’il faut pouvoir se promener en toute sérénité à ces endroits. Ce n’est pas compatible avec les voitures qui prennent des raccourcis."

Dans la même lignée, des places de stationnement vont être recréées rue de Marneffe. "Les gens arrivent trop vite dans cette rue, précise Pol Guillaume. Notre but, c’est d’y créer un ralentisseur plus performant que celui existant."

Un formateur pour le plan Pollec

Lors du conseil communal de mardi, il était également question de l’avancement du plan Pollec. L’idée d’un formateur pour aider les citoyens a été mise sur la table. "Pour aider les personnes qui veulent isoler leur toiture, on aimerait engager un formateur, avance le bourgmestre. Il expliquerait sur un chantier public comment on fait, puis il aiderait plus particulièrement les personnes à trouver les bons matériaux et à monter leurs projets." Une quarantaine de projets sont envisageables.