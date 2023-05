Pour la Braivoise Léna Hougardy, avoir 100 ans, ce n’est qu’une étape de plus

La maison de repos les Cytises à Avennes était en fête vendredi après-midi pour célébrer sa centenaire, Léna Hougardy. Pour l’occasion, la famille, le personnel et résidents du home et le bourgmestre de Braives étaient présents pour trinquer autour d’un verre de bulles et déguster un gâteau "et un morceau de tarte à l’abricot, qui a été choisi par Madame Hougardy."