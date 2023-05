Bien entendu, il ne s’agissait pas de simples bâches, mais de bâches sur lesquelles étaient imprimées des photos réalisées dans le cadre de l’exposition "Ma ruralité".

Dans le groupe qui participait à la balade inaugurale de l’exposition, on retrouvait bon nombre d’auteurs des photos, dont Sven Raveyts, Adrien Delhaj et Félix Joris. "On a tous participé à un stage photo (NDLR : organisé par le centre culturel et la maison des jeunes), détaille Adrien. J’ai vraiment bien aimé. J’ai beaucoup appris. J’ai d’ailleurs continué à faire de la photo après le stage."

Pour Sven, qui est son cousin, l’atelier photo a aussi été très formateur. "On a appris à mieux connaître notre appareil, à maîtriser la mise au point et plein d’autres choses. J’ai désormais une nouvelle passion."

Pour Félix, qui faisait déjà de la photo avant le stage, cette formation a également été très utile.

Forts de ces nouvelles compétences, ils ont donc été en mesure de réaliser des clichés dignes de figurer le long du RAVeL. La photo de Sven représente une machine agricole avec… son cousin en arrière-plan. "On a été faire des photos ensemble et pour faire une blague, je me suis mis de l’autre côté de la machine", s’amuse Adrien.

Quant à sa photo, elle représente un avion dans le ciel. "On le voit en train de disparaître dans les nuages."

Félix, lui, s’est amusé à jouer avec la technique, "J’ai fait deux mises au point différentes. Une sur le soleil, et une autre sur un arbre."

30 bâches sur sept kilomètres

Mais il n’y a pas que les participants à l’atelier photo qui ont eu le droit d’exposer leurs œuvres. "Le centre culturel a également organisé un concours photos à destination des habitants des environs, commente Sophie Lahaye, qui travaille au centre culturel de Braives-Burdinne. L es meilleures photos ont été sélectionnées." Sur les 30 bâches, disposées sur sept kilomètres, "dix représentent les photos des jeunes, et les vingt autres celles des participants au concours".

C’est d’ailleurs la première fois que l’on fait appel à des jeunes et des amateurs. "D’habitude, c’est un seul photographe professionnel qui réalise toutes les photos. Mais ici, on a voulu mettre en lumière le travail des jeunes et des citoyens."