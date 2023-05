Venez découvrir ânes et chèvres au marché de Braives de ce mercredi

Et ce mercredi, place à la ruralité. Simplement parce que le marché hebdomadaire braivois revendique clairement son caractère rural. "Le premier marché particulier, c’était celui avec la chasse aux œufs, explique Laurence Lecoq, de l’ADL. On fait celui-ci sur la ruralité. On aura aussi le marché de Noël. Notre objectif, c’est d’attirer un nouveau public. Ça nous permet de faire évoluer notre marché hebdomadaire, de faire se rencontrer d’autres personnes."

Pas d’artisans sur ce marché ciblant la ruralité mais bien des animations et cela, dès 15 h. Avec, déjà, la présence de deux mini-fermes. La ferme Bataille avec ses ânes mais aussi les brebis de la Bergerie des Nuages. "Ce sont deux fermes de Braives sur lesquelles on veut mettre l’accent. Elles viendront avec trois ou quatre ânes, cinq brebis aussi. L’idée, c’est d’être en contact avec les gens de la ferme et eux expliqueront ce qu’ils font avec les animaux. On pourra aussi goûter les fromages de la bergerie qui seront vendus par le fromager présent au marché." L’objectif, à termes, est d’avoir encore plus de fermes sur lesquelles mettre l’accent.

Des soupes aux assiettes apéritives

Dès 15h aussi, le marché local et ses habituels 15 marchands proposeront leurs stands. Avec, en supplément, une action soupes du GAL Burdinale-Mehaigne. "Le GAL a un projet soupes dans les écoles." Là, sur le marché, il proposera ses soupes à la dégustation pour mettre l’eau à la bouche des enfants. La zone de police sera elle aussi présente avec son stand pédagogique sur le vol mais aussi sur la protection des vélos. La Commune proposera un stand énergie alors qu’Amandine Crèvecœur, autrice braivoise, présentera ses deux livres "Histoires de chats" et "Histoires 2 chats".

De 16h à 19 h 30, place à l’Afterwork. La Guinguette de la gare proposera, toujours sur le marché, une sélection de produits locaux qu’accompagneront les assiettes découvertes des marchands. "L’idée, c’est de rassembler autour d’un stand les personnes." Avec, à 19 h 30, la projection du film "Regards sur l’agriculture à Braives" réalisé par Angelo Proto. "Il y explique la vie des agriculteurs de Braives" avec discussion et échanges en fin de projection. Et Laurence Lecoq d’ajouter: "s’il y a un intérêt, il y aura d’autres diffusions".