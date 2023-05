Freddy et Andrée sont unis dans la vie et l’artistique et vont exposer ensemble pour la 1re fois, à Hosdent

Leurs œuvres occuperont le rez-de-chaussée de ce beau lieu. Andrée Hiar est artiste peintre et son époux, Freddy Van Daele, est photographe, deux expressions artistiques différentes. "Et pourtant, nous formons un beau binôme dans nos toiles et photos par le choix de nos thèmes." dit-elle. Andrée Hiar a d’abord été autodidacte dans la technique de l’aquarelle en exposant déjà depuis 1998. Puis elle a suivi des études artistiques, obtenant après 9 ans un diplôme de l’Académie des Beaux-Arts de Huy en section "Peinture à l’huile." Elle se perfectionne aussi dans le dessin durant 6 ans. "Mon sujet de prédilection est la nature, plus précisément l’eau, sa fluidité et ses reflets. Mes tableaux sont à la fois figuratifs et abstraits. Ils peuvent être aussi imaginaires, inspirés d’une musique, mais l’eau s’y décline toujours", dit l’artiste.

Freddy Van Daele connaît aussi l’eau plus que tout, lui qui a été marin au long cours de 1955 à 1991. "J’ai d’abord fait beaucoup de photos touristiques que je retransmettais sur diapositives. À la pension, j’ai choisi d’autres sujets sur la nature. Je possède deux petits appareils. L’un pour mes photos macros: je choisis des insectes ou éléments naturels, comme un grain de sable. L’autre appareil me permet de faire des photos panoramiques pour mes paysages dont j’en ai reproduit certains sur toile ou sur aluminium." Freddy Van Daele a été sélectionné dans de nombreuses expos et souvent primés.

Exposition à la Cour de Justice de Hosdent les 20 et 21 mai de 11 à 21 h. Vernissage le vendredi 19 mai à 19 h. Infos au 019/69 96 17.