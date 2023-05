Le calendrier des Repair cafés se concrétise à Braives

Pour l’heure, la séance du 20 mai sera consacrée à deux ateliers de réparations d’électro et un atelier pour les vélos. "Le but n’est pas de remplacer les professionnels, on est là dans une logique de solidarité et pour permettre de passer un moment de convivialité entre voisins, déclare le coordinateur de projets. On veut éviter à tout prix le gaspillage et par la même occasion, diminuer l’empreinte écologique."

Le prix des séances se fait au chapeau et l’argent récolté, lui, permettra à l’ASBL de se constituer une base de matériel pour les prochains ateliers.

Pour toutes les personnes qui veulent se joindre à l’expérience en cours de route, il suffira d’écrire à arnaud.dt@traversine.be