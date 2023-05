A Braives, cinq voiries ont été totalement rénovées pour près de 1 million d’euros

"Nous sommes quand même près du million d’euros, précise l’échevin des Travaux, Xavier Lisein. Nous avons reçu des subsides de 420 000 €. Et dans la part communale de 520 000, notre partenaire pour l’égouttage, l’AIDE a apporté 90 000 €. Le solde restant de 430 000 € a été inscrit au budget."

Si chaque voirie a fait l’objet d’une réfection totale, tous les travaux n’ont pas été identiques. "La ruelle Gilot à Latine a subi un travail en profondeur et couverture en revêtement hydrocarboné et avec pose de filets d’eau. Elle est la rampe d’accès au cimetière et sera donc mieux accessible," précise Xavier Lisein.

Un demi-tour dans la rue Hougnée

La rue Hougnée à Fumal a été rénovée. "Nous avons aussi réalisé un nouveau coffrage qui assurera une solidité pour de nombreuses années, et placé des bordures. Et ce qui est important, nous avons construit au bout un “demi-tour” pour ne plus que les camions livreurs doivent reculer dans cette voirie assez étroite", insiste Xavier Lisein.

Quant à la rue du Bois à Braives, elle a subi un raclage et pose d’hydrocarboné sur presque son entièreté jusqu’à l’infrastructure sportive du tennis. Il y a eu également réalisation de trottoirs et il y aura prochainement des aménagements de mobilité douce, "avec une piste suggérée".

La ruelle Chotte à Avennes a fait l’objet, "d’abord d’un réaménagement de la sous-fondation, c’est-à-dire sur une profondeur de 60 cm pour placer l’égouttage en partenariat avec l’AIDE. Les travaux se sont prolongés avec la rue de Moxhe."

Enfin les rues d’Avennes et des Aywisses à Ville-en-Hesbaye ont subi un raclage et pose de revêtement avec construction de trottoirs et piste cyclo piétonnes.