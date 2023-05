À Ville-en-Hesbaye, ils disent "non" au lotissement derrière leurs jardins (photos)

Ce projet est porté par Thomas & Piron. Le terrain convoité se situe à l’arrière de propriétés des rues Joseph Wauters et de la Motte. Il serait traversé par une voirie à créer au départ de la rue Joseph Wauters, quasi en face de la salle de l’Amitié villoise. Un accès par un sentier serait aussi créé pour rejoindre la rue de la Motte, derrière l’église.

L’immeuble de 6 appartements serait érigé le long de la rue Joseph Wauters, à l’entrée du lotissement. Il prendrait la place de la maison à l’abandon qui s’y trouve actuellement. Les 9 maisons 4 façades seraient réparties le long de la voirie à construire, perpendiculairement à la rue Joseph Wauters.

"Cette zone est souvent inondée. Les égouts ont déjà du mal à suivre, ce n’est pas avec ce lotissement que ça va s’arranger, note un habitant de la rue Joseph Wauters. Lors de chaque grosse pluie, une mare stagne le long de la rue à cet endroit. C’est une zone de rétention d’eau naturelle. Si elle est supprimée, ça va encore accroître le ruissellement…" C’est la raison pour laquelle les opposants ont baptisé leur collectif citoyen Ville-en-Bottes. De même, devant leur façade, les villageois n’hésitent pas à exprimer leur opposition en exposant… des bottes.

"Si le lotissement se construit, mon habitation va être complètement ceinturée par trois constructions avec les appartements qui auront une vue plongeante sur mon jardin, déplore une riveraine.

On tient à notre quiétude, on veut préserver notre communauté villageoise. Or, avec ce projet, le promoteur veut créer un nouveau village dans le village. Avec tout ce que ça implique comme désagréments, notamment en ce qui concerne la circulation."

Il y aura une réunion d’information

Les opposants regroupés au sein du collectif citoyen mettent aussi en avant l’argument écologique. Le terrain abrite de nombreux grands arbres et une zone humide propice à la flore et à la faune. "On voit régulièrement des écureuils, des oiseaux et jusqu’il y a quelques années, en période de migration des batraciens, des panneaux prévenaient de leur traversée sur la route, explique une autre riveraine de la rue de la Motte. Les arbres sont des climatiseurs naturels et là, pour faire le lotissement, ils devront être abattus."

Pour montrer sa désapprobation, le collectif a fait circuler une pétition qui a déjà recueilli près de 200 signatures. Compte tenu du nombre de réclamations qui risquent d’être nombreuses, le promoteur sera donc tenu d’organiser une réunion d’information publique prochainement.