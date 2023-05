Deux Braivoises en finale de Top Women: "Bien plus qu’un concours de miss !"

En fait, le but de l’organisatrice du concours, Nathalie De Reuck, c’est justement de briser les diktats de la mode. "On doit arrêter de penser qu’il faut être comme ci ou comme ça pour être belle", avance Vinciane Leclercq, l’autre finaliste du concours, qui tient d’ailleurs la boulangerie Debroux, également à Braives.

Et pour sortir de cette "prison psychologique, qui nous empêche de profiter quand on est au bord de la mer, en vacances", les participantes ont été soumises à toute une série d’épreuves. "Elles avaient pour but de nous sortir de notre zone de confort, détaille Carine Jamin. On a commencé avec une recherche de sponsors." Aller trouver des commerçants pour sponsoriser le concours, a priori, ça n’a rien de très compliqué. "Et pourtant, ce n’est pas si simple. J’ai d’abord dû essuyer deux ou trois refus. Mais quand une première personne a accepté de nous sponsoriser, ça m’a reboostée."

Reboostée… pour les épreuves suivantes, dont le passage devant le miroir, tellement redouté par de nombreuses candidates. "Honnêtement, ça a été le moment le plus difficile pour moi. J’en ai même pleuré", confie Vinciane Leclercq.

Mais comme les deux Braivoises ont passé avec brio les différentes étapes du concours, les voici qualifiées pour la grande finale, qui se déroulera le 11 juin au château de Seneffe, dans le Hainaut. "Ce jour-là, on va devoir défiler en sous-vêtements, sourit Carine Jamin. Ça ne va pas être évident. Mais qu’on gagne ou pas, cette aventure est une réussite", "Je me sens beaucoup mieux aujourd’hui qu’au début de l’aventure, renchérit Vinciane Leclercq. Aujourd’hui, je ne me soucie plus du regard des autres."

Avec le soutien de la Commune

De son côté, le bourgmestre Pol Guillaume salue la participation de Carine et Vinciane au concours. "On est heureux que deux dames de Braives soient qualifiées pour la finale d’un concours auquel 4 000 personnes étaient inscrites à la base." Et lui aussi, apprécie la philosophie de Top Women "On est heureux de voir que les participantes au concours apprennent à être en phase avec elles-mêmes."

www.topwomen.be