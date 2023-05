Une belle progression des naissances à Braives (photos)

En plus de la prime de 100 euros doublée à partir du troisième enfant, les parents ont reçu des bons d’achat valables au Proxi Delhaize de Braives et le magasin Carrefour de Hannut. Chaque année, les pharmacies offrent également un sac avec divers produits destinés aux petits. Cette année, c’est la pharmacie Bertrand qui a préparé de beaux colis. Et le bourgmestre Pol Guillaume poursuit toujours la même tradition. La remise des primes de naissance se faisant en fin du mois d’avril, il offre un brin de muguet aux mamans.

Cécile Bataille a rappelé les structures d’accueil de la petite enfance dont la nouvelle crèche de Fumal et évoqué aussi le futur des bébés. "Nous avons la chance d’avoir plusieurs écoles rurales et au travers d’elles, les enfants participent aussi à la vie des villages." dit-elle. Et le bourgmestre Pol Guillaume ajoute: "La venue d’un enfant est la plus belle chose qui arrive dans un foyer et tout son entourage. Nous partageons aujourd’hui votre joie d’être parents. La Commune est là aussi pour vous accompagner dans le parcours de vos enfants pour qu’ils s’épanouissent aussi dans le sport et la culture."