Les Repair Cafés reprennent à Braives

Concrètement, la soirée d’introduction sera davantage dédiée à la constitution des groupes et du programme plutôt qu’à la réparation en tant que telle. "C’est l’occasion pour les gens de se rencontrer, d’échanger et de discuter des disponibilités de chacun pour qu’on puisse établir le programme à venir et organiser des formations", continue Arnaud De Temmerman. L’ASBL Repair Together sera aussi de la partie et se chargera de la présentation du concept de Repair Café et de son fonctionnement.

Une démarche citoyenne

C’est une première pour les ateliers de la Traversine. Avant la pandémie, c’était le centre culturel qui se chargeait d’organiser ces séances. Après deux ans d’arrêt, l’ASBL, particulièrement impliquée dans ce genre de matière, s’est proposée de reprendre le fil du projet. Transmettre les connaissances préalables aux citoyens pour leur permettre d’avancer au rythme du changement de la société, c’est l’idée que l’association veut véhiculer. Dans l’idéal, l’ASBL aimerait organiser ces ateliers à raison d’une fois par mois environ. Ils seront gratuits et accessibles à tous les intéressés. Il est également possible de devenir bénévole. Rendez-vous le jeudi 27 avril à la maison de village d’Avennes à partir de 20 h.

Les informations complémentaires sont disponibles sur www.burdinne.be Les inscriptions aux ateliers se font par téléphone au 0485/19 48 32 les lundis et jeudis en journée ou par mail à ateliers@traversine.be