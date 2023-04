Ça faisait un moment que l’état du RAVeL inquiétait et voilà que les travaux sont lancés. Les pierres de fondation de ce cheminement doux commencent à s’éclater sur l’ensemble de la voie, laissant trous et crevasses dans leur sillage. "Il y a quatre ans, j’étais déjà inquiet de la qualité du revêtement qui commençait à se laisser aller, commente Pol Guillaume, bourgmestre de Braives. Ça commence à devenir dangereux, notamment pour les vélos qui y roulent très vite."

La Région wallonne, en charge de l’entretien du RAVeL, a débloqué un peu moins de 2 millions d’euros pour ces travaux de réfection. L’ensemble du chantier a été divisé en sept tronçons différents d’environ 3 km chacun. Organiser le chantier par étapes permet de créer des possibilités de déviations, sans trop perturber la circulation. "D’ici quelques mois, on aura un tout nouveau revêtement. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs quotidiens de la mobilité douce, se réjouit le mayeur. On doit utiliser le RAVeL comme un véritable moyen de déplacement, pas comme un outil de promenade uniquement, et ça nécessite des infrastructures de qualité."

La première étape, donc, c’est à Avennes. Les travaux devraient durer de 12 à 15 jours ouvrables, en fonction de la météo.