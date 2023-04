La crèche "Le Jardin des bambins" a ouvert ses portes sur la place de Fumal (photos)

La crèche "Le Jardin des bambins", rue les Trous 2 à Fumal, est désormais prête à accueillir ses jeunes pensionnaires. Un petit paradis fait de jeux, de couleurs, de douceur et de lumière. Un projet amorcé en 2008 lors de la fermeture de l’école maternelle Sainte-Marie. "Le collège souhaitait conserver dans le bâtiment de l’école une activité familiale avec des enfants au cœur du village", amorce Cécile Bataille, échevine de la Petite enfance. Certes, le projet fut long mais cette fois, c’est la bonne. La crèche d’une capacité de 15 lits a été inaugurée ce samedi devant les parents et les futurs résidents. Après plus d’un an dans la salle des fêtes de Fumal pendant la durée des travaux, Côme, 13 mois, découvre enfin ce nouvel espace. "C’est vraiment très beau et très lumineux, se réjouissent Aurélia André et Damien Lucas, ses parents. On voit que tout est bien pensé et bien adapté pour l’épanouissement de chaque enfant."