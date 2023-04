Deux distributeurs de nouveau fonctionnels à l’ancienne ING de Donceel (Latinne)

Avec des places de parking

Là, à la demande du propriétaire du bâtiment, Thomas Callut, Batopin est venu installer les machines. "J’ai pris l’initiative de contacter Batopin en leur proposant mon bâtiment, qui était de toute manière déjà une agence bancaire, dit-il, avec son espace, ses places de parking et ses clients. J’ai de suite eu une réponse positive."

C’est donc un bail de 9 ans qui a été conclu, "avec une reconduction possible, qu’on espère". Et les deux distributeurs ont été installés et mis à disposition des Braivois vendredi passé.