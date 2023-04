Une dent contre la police: dix mois de prison avec sursis

Au programme: rébellion, menaces, coups et blessures volontaires. La zone de police et les deux inspecteurs se sont constitués parties civiles. Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement. Le prévenu a été condamné à 10 mois et 1 600 € d’amende (ou un mois de prison). La peine est assortie d’un sursis probatoire pour une durée de trois ans. Le policier blessé qui a subi 15 jours d’incapacité obtient 500 € et son collègue 250 €. La zone de police obtient aussi réparation.

Le premier contact n’a pas été des plus courtois. "Le conducteur était particulièrement excité. Il avait l’écume aux lèvres et les poings serrés", confie le conseil des parties civiles. Dans un second temps, l’homme finit par remettre ses papiers. Il sait à quoi s’attendre: c’est le PV assuré. Les choses auraient pu en rester là mais l’homme est revenu en direction du combi. Et c’est là qu’il s’est montré particulièrement pugnace.

Un policier sort la matraque télescopique afin de maintenir les distances. Alors que le conducteur se débat, un coup de pied se perd. Côté dialogue, le Braivois poursuit sur sa lancée. "Si tu ne me relâches pas, je vais t’éclater. Je vais te faire la peau. J’ai déjà fait de la taule." Un détail qui n’échappe pas à la procureure de division Brigitte Leroy. Celle-ci dénombre 19 condamnations au casier du prévenu dont la plupart pour outrages. Son dernier contact avec la Justice remonte à 2020.

Elle requiert 10 mois ferme. Tandis que la défense sollicite une peine de probation autonome. Au final, les 10 mois sont maintenus mais seront assortis d’une série de conditions à respecter.