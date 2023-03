La Ferme des 3 moutons, de Ciplet, construit une nouvelle annexe dédiée à la cuisine

Financement participatif

Si 85% des fonds nécessaires à cette construction sont issus des propriétaires, les 15% restants viendront, ils l’espèrent, de contributeurs via un crowdfunding. "On a voulu proposer aux intéressés de participer au projet, car c’est surtout eux qui vont pouvoir en profiter au final ", s’exprime le couple. Au bout des 35 jours, l’objectif est de récolter 27 000 € mais deux paliers sont à atteindre avant ce montant: 16 000 € et 22 000 €.

"Le premier palier nous permettra la construction d’un nouveau bassin d’aquaponie (NDLR : écosystème 100% naturel dans lequel l’eau circule en circuit fermé) dans notre grange, afin de faire nager trois générations de truites en continu, et donc d’avoir une constante dans le magasin." Le second palier représente, lui, l’aménagement intérieur de la salle polyvalente et l’achat d’une partie du matériel de cuisine. "Si on arrive aux 27 000 € espérés, nous devrions être en mesure d’aménager les extérieurs pour accueillir convenablement nos clients et de mener ce projet à bien relativement à l’aise. L’idée est évidemment de pouvoir tout mettre à disposition rapidement."

Belles contreparties

Pour récompenser les généreux donateurs, le couple a décidé de leur offrir de chouettes contreparties, qui augmentent en gamme en fonction du montant offert au projet. Pour les 20 premiers euros versés, chaque contributeur aura son nom inscrit sur le nouveau bassin aquaponique.

"Si on regarde dans les plus gros montants, en plus du nom sur le bassin, on trouve une avant-première de notre lunch à 75 € pour deux, ou encore une invitation à la première soirée d’ouverture du restaurant, pour 99 € par personne. On essaie donc qu’ils en aient pour leur argent, tout en nous aidant grandement à débloquer des fonds immédiats. "

Ce projet, pour l’instant n’a reçu que des encouragements. "Amis, clients, famille nous ont dit que ce serait super d’avoir un point de chute dans le village. Au final, ce sont même plus ceux des villages voisins que les gens de Ciplet qui sont enjoués, mais il faut aussi dire que nous n’avons pas vraiment travaillé notre communication. "

Liien du Crowdfunding: https ://miimosa.com/fr-BE/projects/la-cachette-la-cocotte