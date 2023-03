À Ciplet, on s’était dit rendez-vous dans 60 ans

Ce vendredi, près de 60 anciens de Ciplet nés entre 1945 et 1959 se sont retrouvés après 50 à 60 ans, au restaurant La Goutte à Braives. Le repas était riche en émotion et en nostalgie. Il y a deux ans et demi, Alain Leberger a retrouvé Marie-Jeanne Laroc, une de ses anciennes camarades de l’école de Ciplet. Ils ont alors eu l’idée de créer des retrouvailles pour les anciens du village. Ils ont réussi à recontacter une bonne vingtaine de personnes. Mais le projet a été abandonné: trop compliqué de réunir tous le monde. Puis il y a deux mois, un certain Jean-Philippe les contacte en expliquant avoir eu la même idée. Ils ont alors créé une nouvelle liste avec les anciens de Ciplet nés de 1945 à 1959. Ceux qui ont répondu positivement à l’invitation se sont retrouvés ce vendredi autour d’un buffet à Braives. Beaucoup ont eu du mal à se reconnaître après autant d’années tandis que d’autres, vu les âges variés, ne s’étaient encore jamais rencontrés. "J’avoue que je ne reconnais pas les trois quarts des personnes présentes", sourit Jean-Philippe. L’activité a débuté par un discours animé listant quelques souvenirs communs. "On se remémore notre instituteur à l’école primaire, Monsieur Lheureux, qui nous a appris à lire, écrire et compter en quelques heures et nous étions assidus évidemment", lance le Cipletois, sur le ton de l’humour. Le village de Ciplet a permis de belles rencontres d’amitié, comme entre Monique, Brigitte, Maryse, Ginette, Bernadette et Danielle qui se côtoient régulièrement. Aujourd’hui, elles vivent encore toutes à Ciplet, dans leur maison d’enfance. "On se voit quasiment tous les jours, expliquent Danielle et Bernadette. On est très proches et on part même ensemble en vacances." Si de l’amitié est né à Ciplet, de l’amour aussi… Comme entre Monique et Gilbert qui se sont croisés dans le village pendant leur jeunesse et qui ont formé un couple sur le tard. "J’ai été mariée et quand je me suis retrouvée seule, nous avons repris contact, confie Monique. On se connaissait du village mais je ne me voyais pas forcément en couple avec." Ils s’étaient dit rendez-vous dans 60 ans, même jour, même heure, même pomme. Sur la place de Ciplet…