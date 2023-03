Expo à la Guinguette de Braives: le regard doux et paisible des vaches peint par Joëlle Meunier

D’autre part, Joëlle Meunier est une habituée des Balades Braivoises, exposant à Hannêche (Burdinne) chez une amie.

Comme l’artiste l’explique, "la série de toiles exposées ici est un peu une parenthèse. Je peins beaucoup du nu dans des grands formats. Ici, ce sont des toiles plus petites. Et les animaux m’ont inspirée aussi durant la période Covid où je me promenais beaucoup."

Les vaches sont très présentes dans les tableaux, il y a aussi des chats, des lapins et un peu d’autres animaux de la ferme, dont l’artiste met vraiment la tête en valeur dans une vision très expressive du monde animal. On peut aussi voir un mot ou une petite phrase écrite. Joëlle Meunier a travaillé en techniques mixtes. "Je n’aime pas peindre directement sur la toile, dit-elle. Alors, j’utilise des subterfuges. J’ai toujours été fascinée par le monde d’Alice au pays des merveilles. Je colle des pages du livre en fond. Avant j’en trouvais dans les brocantes. Je les achète maintenant. J’emploie plusieurs techniques allant du fusain à l’acrylique, le pastel, le tout étant verni."

Et pourquoi de nombreuses vaches ? "Elles m’interpellent ; ce sont des animaux paisibles, j’aime leur regard très expressif."

Le visiteur remarquera aussi peu de couleurs dans les toiles. "Je suis plus dessinatrice que peintre et le dessin en noir et blanc m’a toujours séduite", explique l’artiste.

Exposition Joëlle Meunier jusqu’au 9 avril 2023 à la Guinguette de Braives Infos. 019/ 54. 92.52