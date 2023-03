Les jeux de société ont séduit les jeunes Braivois

Pour la maison de jeunes, c’était le second rendez-vous ce vendredi soir à la Guinguette de Braives. Et la soirée jeux de société a encore rencontré un vif succès. Les participants étaient venus en famille, aux côtés de jeunes de la MJ braivoise. Loïc Pissart y est animateur et participait avec eux. "C’est une activité très positive, dit-il. Nos membres ont principalement de 12 à 16 ans. Lors des accueils libres de la MJ, ils sont déjà très amateurs de jeux de société dont le Loup – garou, Mytho et les échecs aussi. Et surtout ils aiment découvrir des jeux. Ce sont donc des soirées très enrichissantes où ils découvrent des jeux moins connus. Avec le public, tout le monde passe une bonne soirée dans une ambiance sympa. Notre but est d’élaborer une liste de jeux et de les acheter chez Monsieur Castello, c’est une manière de faire vivre un professionnel local. Un des objectifs de notre MJ est aussi de former des jeunes CRACS (citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires)." Les jeunes Michaël, Ryan et Laora le confirment: "On s’amuse beaucoup à découvrir des nouveaux jeux."

Vincent Brouir, son épouse Isabelle et leurs enfants Sasha et Nell, de Huccorgne (Wanze), étaient déjà présents à Oteppe le mois passé. Et ils aiment jouer aussi avec d’autres personnes. Vincent était assis à une table avec Chantal et sa fille Zoé, de Vinalmont. Et tous confirment: "On aime jouer aux jeux de société et surtout découvrir."

Andréa Castello fait une sélection de jeux en fonction du public. "Il y a plus d’enfants le dimanche après-midi. Ici, pour les jeunes, j’ai sélectionné en partie des jeux rapides", précise-t-il.

Prochaines dates: les dimanches 9 avril et 11 juin à Oteppe ; le vendredi 26 mai à Braives. Infos au 019/54 92 52.