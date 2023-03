Une école de VTT des Blancs Gilets va débarquer en Hesbaye

Et ce n’est pourtant pas la demande qui manque. "Des gens du coin (NDLR: de Braives et des environs) faisaient la route jusque dans le Brabant pour suivre nos cours de VTT et participer à nos stages." Mais heureusement, cet épineux problème sera prochainement résolu.

Pour Laurent Saublens, qui a d’ailleurs entraîné l’équipe nationale des moins de 21 ans, la pratique du VTT chez les plus jeunes présente de nombreux avantages. "On ne passera quasiment que sur des sentiers, des chemins… On sera donc très peu sur la route. Les enfants pourront ainsi s’amuser en toute sécurité."

En parlant de s’amuser, le VTT en lui-même est assez ludique. "Les enfants préfèrent faire des sauts et travailler leur technique plutôt que faire du vélo sur la route."

Du plaisir, mais pas que

Cette notion de plaisir est d’ailleurs au centre des valeurs du club. "Mais si le jeune veut faire de la compétition, il en aura bien entendu la possibilité."

Mais chez les Blancs Gilets, on ne fait pas que du VTT pendant une heure ou deux, avant de rentrer tranquillement chez soi. Cela va plus loin. "On profite des sorties pour sensibiliser les jeunes au code de la route. On leur explique aussi que ce n’est pas parce qu’ils ont la priorité qu’ils peuvent y aller sans aucun risque."

Autre valeur chère au cyclo-club: l’écologie. "On sensibilise beaucoup les enfants à ce niveau-là. On leur dit de ne pas jeter l’emballage de leur biscuit dans les bois, quand ils font une sortie, mais de le mettre dans leur poche." Dans la même philosophie, les jeunes de l’école de VTT prennent régulièrement un moment pour ramasser des déchets.

Bref, tout un programme. En attendant l’ouverture de l’école de VTT, qui aura lieu fin avril, deux journées découvertes seront organisées les dimanche 9 et lundi 10 avril (lundi de Pâques). "La première sera plutôt destinée aux personnes qui ont un minimum d’expérience tandis que la deuxième sera ouverte aux débutants", conclut Laurent Saublens.

Plus d’informations auprès de Laurent Saublens au 0475/51 62 07.