Emergences#2, pour mieux encore aller à la rencontre des jeunes à Braives

Un an plus tard, le projet pilote se poursuit avec Emergences#2 avec les mêmes ASBL à la manœuvre: la maison des jeunes de Braives, le Village du Saule, l’AMO La Particule et Infor Jeunes Hannut. Un subside de 55 000 € est cette fois prévu pour l’engagement de deux personnes. "Durant toute cette année, on a appris à travailler ensemble, note Emmanuelle Dethier, de l’ASBL Village du Saule et coordinatrice du projet pilote. Et on a fait émerger la parole des jeunes via des activités. La poursuite du projet va nous permettre d’aller plus loin."

Salon du jeu vidéo, balades à vélo, trek, ateliers culinaires, RAVeL Expo… Environ 150 jeunes ont participé aux différentes animations proposées au cours de l’année.

"Quatre thèmes se sont dégagés dans ce qu’ont exprimé les jeunes, détaille Guillaume Lecocq. À savoir la mobilité douce, la rencontre avec l’autre, la consommation durable et le fait de vouloir créer ensemble. On constate qu’il y a une nécessité de lien social chez les jeunes et, contrairement à ce que certains adultes pensent, qu’ils sont volontaires." Avec Emergences#2, les projets lancés pour et par les jeunes pourront se finaliser. Vingt-sept activités avaient été réalisées avec les jeunes en 2022. Elles seront sans doute plus nombreuses cette année, axée sur la parole et le souhait des jeunes.