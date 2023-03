Soirée jeux de société à la Guinguette de la gare de Braives

Cette session de jeux se tiendra à la Guinguette de la gare, de 19 h à 22 h 30. "On l’organise en collaboration avec l’espace horeca la Guinguette , qui veut favoriser des activités socioculturelles dans ses murs, et le centre culturel", ajoute Frédéric Cornet, qui précise que les participants pourront grignoter et siroter sur place.

Les jeux qui seront mis sur les tables proviendront du magasin "En jeux-tu en voilà", de Saint-Georges. "Le patron André Castello propose des soirées jeux de société comme celle qu’on va organiser vendredi, avec la possibilité d’acheter les jeux après les avoir testés."

Pour prendre part à cette soirée de jeux de société, la MJ demande pour des raisons organisationnelles de s’inscrire. Comment faire ? Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse animation@mjbraives.be.