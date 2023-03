Football (P2A): 3 nouvelles arrivées à Braives

Les deux autres arrivées porteront le sceau de la jeunesse avec le défenseur Lucas Dony et le gardien Antonin Kuhne, tous les deux âgés de 20 ans. "Lucas a beaucoup d’impact et d’influence malgré son jeune âge tandis qu’Antonin bénéficie d’une grande envergure et est gaucher. Les deux ont beaucoup de potentiel." Et donc une marge de progression qui collera parfaitement au futur projet braivois. "Nous cochons toutes les cases avec ces jeunes mais également Hansoulle et Demaerschalk qui apporteront leur expérience sur la durée" se satisfaisait Yannnick Pauletti.

Pour ceux qui en doutaient encore, Braives n’est pas mort.