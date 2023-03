Bientôt un coordinateur Pollec pour la Commune de Braives

Braives cherche aussi un coordinateur Pollec… En tout cas, la Commune a annoncé hier sa volonté de poursuivre son engagement dans la convention des Maires en lançant un appel à candidatures pour un coordinateur Pollec à temps plein. Comme d’autres Communes, son but sera d’étudier et de mettre en œuvre différents projets en ligne avec l’énergie et le climat. Pour rappel, un budget global de 32 millions d’euros a été dégagé par la Région pour inciter les communes à s’engager dans cette démarche.